شرطة تعز تعلن ضبط اثنين من المطلوبين أمنيًا بتهديد منظمة أطباء بلا حدود

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة تعز، اليوم الجمعة، ضبط اثنان من المطلوبين أمنيًا في قضية تهديد منظمة أطباء بلا حدود.

وذكر الإعلام الأمني بشرطة تعز، في بيان له، أن الأجهزة الأمنية بتعز ضبطت اثنين من المطلوبين أمنيًا بقضية تهديد منظمة أطباء بلا حدود، بعد حملة أمنية تم تنفيذها لتعقب المطلوبين.

ونقل عن مصدر أمني قوله، إن الحملة الأمنية بالتنسيق مع قسم شرطة الجمهوري تمكنو من ضبط المطلوبين عقب عملية رصد وتحرٍ دقيقة لأماكن تواجدهم، حيث تم ضبطهم وإيداعهم الحجز تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الإختصاص.

ودعا مدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي، الأجهزة الأمنية إلى بذل المزيد من الجهود الأمنية ورفع الحسّ الأمني.



وثمن الجهود التي بذلها قيادة وضباط وافراد الحملة الأمنية ورئيس قسم شرطة الجمهوري ومنتسبي القسم ضباطا وأفرادا على جهودهم في إلقاء القبض على المطلوبين.

وكانت الأجهزة الأمنية بتعز قد حققت نجاحات عالية خلال الفترة الماضية، وألقت القبض على عدد من المطلوبين أمنيا بتهم مختلفة.