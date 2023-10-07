في زيارة رسمية.. رئيس هيئة الاركان يصل العاصمة الأمريكية واشنطن 

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، الجمعة، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن رئيس الأركان سيجري خلال الزيارة مباحثات ولقاءات تتركز حول أوجه التعاون والتنسيق في المجال العسكري والأمني وجهود مكافحة الارهاب والتهريب، وتعزيز قدرات القوات المسلحة اليمنية.

وقد كان في استقبال رئيس هيئة الأركان لدى وصوله والوفد المرافق له، سفير بلادنا لدى واشنطن محمد الحضرمي، والملحق العسكري اللواء الركن محمد إبراهيم.