شكرا لبحثكم عن خبر كاك بنك يشارك بوفد رسمي في أعمال المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات برعاية الحكومة الإماراتية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دبي - الإمارات - خاص:

شارك الاستاذ حاشد الهمداني،القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) وفريق رسمي من البنك في أعمال المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية الذي تستضيفه مدينة دبي، برعاية دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة.

وانطلق المؤتمر العربي - الذي تنظمه الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دورته العاشرة، على مدى يومي 3-4 من شهر أكتوبر الجاري تحت عنوان : " إطلاق آفاق التحول المستدام : كسر الحواجز و تقديم الحلول"، وبمشاركة واسعة من شخصيات رسمية معتبرة وخبراء ومدراء بنوك ومؤسسات ريادية بالمنطقة وممثلي جهات دولية واقليمية.

ودشن المنتدى أعماله اليوم بكلمة افتتاحية للسيدة حبيبة مرعشي ، المؤسس ، والرئيس، والمدير التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، رحبت في مستهلها بالضيوف والمشاركين بالمنتدى، وعبرت عن سعادتها برعاية واستضافة دولة الامارات لجلساته، كما تطرقت إلى أهداف الشبكة، مؤكدة على أهمية المحاور التي سيتم مناقشتها في جلسات أعمال المؤتمر ومشددة على ضرورة التحول المستدام ، وتجاوز الصعوبات، وابتكار الحلول الثورية، التي من شانها فتاح آفاق جديدة من أجل الغد.

وحضي حفل افتتاح المنتدى بحضور الكثير من الشخصيات المؤثرة والخبراء المتخصصين في مجال التنمية المستدامة، ومدراء تنفيذيين لعدة بنوك وشركات ومجموعات تجارية شهيرة، ومنسقين للأمم المتحدة ، من مختلف مناطق الشرق الأوسط، وشمال افريقيا.

وجاءت أوراق جلسات اليوم الأول لتغطي عدة مجالات، ومحاور ، استعرضت مخاطر تغير المناخ على البيئة ، وضرورة التنمية المستندامة، وتوسعة أنشطة ومجالات اهتمام برامج المسؤولية الاجتماعية، واستثمار الطفرة التكنولوجية

وشملت الجلسات عناوين رئيسية، من أهمها: المشهد، بيئي واجتماعي واقتصادي متوازن، وكذلك تحديات المناخ والفرص في منطقة الشرق الأوسط، وشمال افريقيا، والتكنولوجيا من أجل المستقبل، وغيرها، وعلى ان تتواصل جلسات أعمال المنتدى يوم غدا.

وشارك كاك بنك في أعمال المنتدى بوفد رسمي، برئاسة الأستاذ حاشد محمد الهمداني ، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة ، الرئيس التنفيذي، ورافقه الاستاذ عبدة محسن مدير التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال، والاستاذ معين بازل، مدير الالتزام.