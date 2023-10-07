وفد من كاك بنك بقيادة الرئيس التنفيذي يلتقي قيادة شركة ما ستر كارد للخدمات المالية

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يزيد بن سلمان - شبوة - دبي - خاص التقى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني الزراعي كاك بنك بالسيدة/ اوليفيا بلينجهام، نائب رئيس شركة ماستر كارد للخدمات المالية والسيدة/ غيدا النوباني مسؤول تطوير الأعمال فى الشركة العالمية التي تعد أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين في التعامل مع البنك. واشاد الرئيس التنفيذي لكاك بنك - فى اللقاء الذي حضره نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية رفيق القباطي وجهاد الحكيمي مدير الإدارة الدولية والاستثمار وعبده محسن مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال - بمستوى الشراكة المتينة التي تجمع البنك بشركة ماستر كارد، متمنيا استمرار تطوير العلاقات بمايخدم الجانبين في مختلف مجالات التعاون. وناقش اللقاء كافة الجوانب المتعلقة بتوسيع العلاقات المالية وأوجه التعاون المشترك بما يخدم طبيعة العمل ويعزز من رفاهية متطلبات عملاء البنك وصولا إلى تحقيق الشمول المالي الذى يسعى البنك إليه. ويجدر الإشارة إلى ان كاك بنك يعتبر أول بنك يمني يمتلك مركز إصدار بطاقات إلكترونية مصرفية إئتمانية فى العاصمة المؤقته عدن وهذا ما عزز مستوى ثقة الشركات المالية العالمية في تعاملها معه، ومنحه امتيازات تقنية وتسهيلات مصرفية لا يمتلكها اليوم غير كاك بنك.

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