شكرا لبحثكم عن خبر الأكاديمية العربية تكرم رئيس كاك بنك وتمنحه درع الوفاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن/خاص

كرمت الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بالعاصمة عدن، قيادة بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) ممثلة بالقائم باعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ حاشد الهمداني، ومنحته درع الوفاء تقديرا لجهوده في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأكاديمية والبنك.

وسلم رئيس الأكاديمية،الدكتور "عبدالقادر العميد" درع الوفاء لرئيس كاك بنك متمنيا له وللبنك المزيد من النجاحات والتطور، مشيداً بدور الاستاذ "الهمداني" وجهوده في تعزيز الشراكة وتوسعة أوجه التعاون بين المؤسستين وحرصه على بناء كادر مصرفي مؤهل قادر على تجاوز كافة العقبات أمامه.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لكاك بنك الاستاذ"الهمداني" بما تقدمه الأكاديمية من دور اكاديمي تعليمي رائع وحرص قيادتها على حسن تنظيم وانتقاء دورات تدريبية نوعية ومطلوبة وورش عمل تأهيلية هادفة تسهم

في بناء كادر مصرفي مؤهل.

شاكرا قيادة الأكاديمية لحرصها الدائم على تطوير العمل المشترك وتعميق روح الشراكة بين المؤسستين.

مؤكداً على استمرار الشراكة بين الجانبين للارتقاء بكفاءة القطاع المالي والمصرفي في عدن بشكل عام وبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) بشكل خاص.