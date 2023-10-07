شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لماذا منعت الفنانة اللبنانية "فيروز" نجلها من الظهور وأخفته عن الأنظار؟ سيصدمك السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يحظى نجل الفنانة اللبنانية فيروز، المريض، برعاية واهتمام خاص، رغم تجاوزه الستين من عمره، وتجاوزها الثمانين عامًا.وتمكث فيروز بجوار نجلها المريض، وتحرص على الاهتمام برعايته ولا تكاد تفارقه لحظة، ولأجله اكتفت به عن العالم.

ففي العام الماضي نشرت ريما الرحباني، ابنة الفنانة فيروز، صورة عائلية من داخل إحدى كنائس لبنان، أثناء قداس الذكرى الـ36 لرحيل والدها عاصي الرحباني، وجمعت الصورة بين «ريما» ووالدتها وشقيقيها زياد و«هلي» على كرسيه المتحرك، ويعتبر ذلك الظهور الأول لابن جارة القمر، وربما كانت سببًا في تسليط الضوء على حكاية جارة القمر مع ابنها المريض.

وأصبحت صورة تروي قصة وفاء وحب بين الفنانة فيروز ونجلها، الذي ولد في العام 1958 ويبلغ من العمر 65 عامًا، ومنذ ولادته وهو مصاب بمرض «اليرقان»، الذي أجبره على استخدام الكرسي المتحرك وجعله من أصحاب الاحتياجات الخاصة.

يقول إلياس رحباني عن اعتناء فيروز بنجلها المريض طيلة الوقت: «لما ولد قال لها الأطباء إنه لن يعيش إلا 8 سنوات، وهي تعطي وقتها لابنه الذي أثّر كثيرًا في حياتها».

وأضاف: منذ أن عرفت «فيروز» بتشخيص حالة ابنها ألغت حفلة فنية عكفت على تحضيرها، قائلًا: «فيروز أول ما عرفت تشخيص ابنها ألغت أول حفلة لها في معرض دمشق الدولي عام 1958.. وقت ما اتولد»، بحسب موقع "هن" الفني.

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