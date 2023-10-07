شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فوائد قشر الرومان المذهلة للتخلص من دهون البطن المتراكمة نتائجة مدهشه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ثمار الرومان لها القدرة على الحفاظ على نظارة البشرة وأيضا المحافظة على جمالها ولا تقتصر فوائد الرومان على ثمارها فقط ولكن قشور الرومان لها فوائد كيرة أيضا لأنها تعمل على فقدان الوزن وحرق الدهون المتراكمة في الجسم وخاصة في منطقة البطن، ويرجع ذلك إلى احتوائها على عناصر تساعد في تقليل الدهون في الجسم بالإضافة إلى أهميتها في شد البطن وعدم ترهل الجلد.طريقة تحضير خلطة قشر الرومان

يمكن تحضير وصفة الرومان:

إما بغلي قشر الرومان مع الماء وتركه حتى يبرد ثم نقوم بتصفيته وشربه يوميا في الصباح.

نقوم بخلط قشر الرومان مع العسل الأبيض لتكون عجينة يمكن تشكيلها على شكل حبات دواء وحفظها في الفريزر ثم تناولها يوميا قبل الأفطار.طريقة استخدام قشور الرمان للتخلص من دهون البطن

نستطيع أن نستخدم قشور الرومان بسهولة من أجل التخلص من الدهون المتراكمة في البطن وذلك عن طريق غسل قشور الرومان جيدا ثم نترك هذه القشور في مكان جاف وتكون معرضة لأشعة الشمس لعدة أيام حتى تجف بالكامل، ثم تطحن القشور الجافة حتى تصبح بودرة ناعمة، ثم نقوم بعد ذلك بغلي مقدار ملعقتين من بودرة قشور الرومان مع كوب من الماء الساخن، ويمكن إضافة الزنجبيل والشاي الأخضر لبودرة قشور الرومان من أجل زيادة فعالية بودرة قشور الرومان في التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن.ثم نقوم بعد ذلك بتصفية الماء من المكونات السابقة ثم تناول كوب من الخليط في اليوم.

تحذيرات أثناء استخدام قشور الرومان

يمنع استخدام قشور الرومان خلال فترة الحمل كما يمنع أيضا استخدامها في الفترة السابقة للحمل.

لا تستخدم قشور الرومان في الحالات المرضية التي تعتمد على أدوية البرد أو مضادات الحموضة بالإضافة إلى الحبوب التي تحتوي على المعادن والأحماض الأمنية..