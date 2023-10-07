شكرا لبحثكم عن خبر العثور على شاب مشنوق في المحويت شمال اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

انتحر شاب من أبناء مديرية الرُّجُم بمحافظة المحويت، في ظل تدهور ظروفه الاقتصادية والمعيشية.

وقال مصدر محلي، إن الأهالي عثروا، يوم أمس الجمعة، على الشاب "ناصر اسكندر"، مشنوقاً أعلى سطح منزلهم في قرية بني الغذيفي بمديرية الرُّجُم.

وأشار المصدر إلى أن الشاب المنتحر كان يعاني من ظروف معيشية صعبة، قد تكون هي السبب الذي دفعه للإقدام على الانتحار.

وتشير إحصائيات حالات الانتحار إلى ارتفاع معدل الجريمة في المحافظة التي شهدت خلال الأعوام الماضية حالات مماثلة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها الأهالي، خلفت كثيرا من العقد والأمراض النفسية والعصبية.

وشهدت محافظة المحويت وبقية المحافظات الخاضعة لسلطات الانقلابيين، مئات حالات الانتحار ومحاولات الانتحار، في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يعانونه جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية في البلاد.