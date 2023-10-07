شكرا لبحثكم عن خبر المسوري: بريطانيا فرضت رئيس وزراء حوثي يؤيد المثلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فجر محمد المسوري، محامي الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح عفاش، مفاجأة مدوية بشأن الشخص الذي سيتولى منصب رئاسة الوزراء، في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها بصنعاء.

وقال المحامي المسوري، إن مصادر وصفها بالخاصة، أكدت ان بريطانيا فرضت على عبدالملك الحوثي، شخصية تابعة لها لتولي منصب رئاسة الوزراء في مناطق الانقلاب، مؤكدًا أن هذا الشخص قد وصل فعلا إلى صنعاء.

وأضاف المحامي محمد المسوري في منشور على منصة إكس: “ويعرف هذا الشخص بأنه من المؤيدين في أوروبا لحرية المثلية..الخ فترقبوا في الأيام القادمة ما سيقدم عليه الحوثة، لتتأكدوا من كل ما طرحته لكم”.

يشار إلى أن الحوثي كان قد أعلن 27 سبتمبر الماضي، إقالة حكومته الانقلابية، التي كان يرأسها الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، المحسوب على المؤتمر الشعبي العام / جناح صنعاء، ضمن ما أطلق عليه “التغييرات الجذرية”، ومنذ ذلك اليوم حتى اللحظة، لم يعلن الحوثي تسمية حكومته.