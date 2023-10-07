شكرا لبحثكم عن خبر قوات الصبيحي تبدأ بالسيطرة في وادي حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصلت الخميس، ألوية تابعة لقوات درع الوطن، المشكلة حديثا بقرار جمهوري، إلى وادي حضرموت، وفقا لمصادر محلية واعلامية.

وقالت المصادر إن ألوية عسكرية جديدة تابعة لقوات درع الوطن، وصلت الخميس، مصحوبة بعتاد عسكري كبير، إلى وادي حضرموت.

وأكدت المصادر أن القوات الجديدة ستنتشر في مديريات وداي وصحراء حضرموت التي تتواجد فيها قوات المنطقة العسكرية الاولى التابعة للجيش الوطني، مضيفة ان القوات تسلمت عدة مواقع من المنطقة الأولى.

وتقلت هذه القوات تدريباتها في السعودية وجرى تشكيلها بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وتحوم شكوك حول مصير قوات المنطقة الأولى، ففي حين تقول مصادر اعلامية موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي انها ستنتقل إلى مارب والجوف، تذكر مصادر أخرى مطلعة إن ارسال طلائع من قوات درع الوطن إلى وادي حضرموت جاء لتعزيز قوات المنطقة العسكرية الأولى وليس لإستبدالها ولضمان امن واستقرار حضرموت وتجنيبها صراع يريد مكون يمني ادخالها فيه خدمة لأجندته الإنفصالية.

وبداية العام الجاري، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تشكيل قوات “درع الوطن” تحت قيادته المباشرة، ويقودها القيادي السلفي العميد بشير الصبيحي، وتتلقى الدعم والتمويل من السعودية.