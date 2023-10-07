شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورةقديمةونادرة تجمع 6 من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود..الأسماء كُتبت بخط الملك فهد..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد صورةقديمةونادرة تجمع 6 من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود..الأسماء كُتبت بخط الملك فهد..!

نشر حساب أخبار آل سعود على "تويتر"، صورة نادرة جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والملك فهد رحمه الله و4 أمراء. وأرفق الحساب الصورة بتعليق: " صوره لأول مره تنشر معرفاً بالأسماء بخط الملك فهد رحمه الله وغفر له". اقراء ايضاً : وتابع الحساب: تضم الصورة : " الملك فهد بن عبدالعزيز، وأشقائه الأمير تركي والأمير عبدالرحمن و الأمير نايف والملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله"، والأمير فيصل بن تركي.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صورةقديمةونادرة تجمع 6 من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود..الأسماء كُتبت بخط الملك فهد..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.