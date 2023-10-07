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عدن - ياسمين التهامي - خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟ 2023/10/07 الساعة 09:25 صباحاً (جهينةيمن) حلوى الموت الأسود أو الحلوى الحامضة .. تريند جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي،

حلوى الموت الأسود هي نوع من «الكاندي» التي يعشقها الكبار والصغار ، لكن ذلك النوع تحديداً يعد الأكثر حموضة على مستوى العالم ، وتسمى حلوى الموت الأسود، نظرًا لمدى خطورتها فور تناولها، وكذلك طعمها اللاذع بشكل لا يمكن تحمّله. اقراء ايضاً :

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