شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 7-10-2023 مقابل الجنيه المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم السبت 7-10-2023 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. اقراء ايضاً : سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك القاهرة وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في المصرف المتحد وفي المصرف المتحد، حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر وطرح بنك بلوم مصر، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي ومازال سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مستقرًا عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية وحافظ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية على مستواه الأخير عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

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