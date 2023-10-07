إب.. خطيب حوثي يهاجم ثورة 26 سبتمبر والمصلون يغادرون المسجد احتجاجاً

المنامة - ياسر ابراهيم - هاجم خطيب من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في أحد مساجد مدينة إب (وسط اليمن)، ثورة 26 سبتمبر والمحتفلين بها، مادفع بالمصلين إلى مغادرة المسجد.



وقالت مصادر محلية، إن خطيبا حوثيا اعتلى منبر مسجد "عمرو بن العاص" في مدينة إب، وقام بالتهجم على ثورة 26 سبتمبر والمحتفلين بها من أبناء المحافظة.



وأضافت المصادر أن المصلين غادروا المسجد بشكل جماعي فور سماعهم التهجم على الثورة والمحتفلين بها، في مقاومة مجتمعية انتهجها أبناء المحافظة مؤخرا في غالبية مساجد المحافظة لرفض الخطاب الحوثي الطائفي ومواجهة سياسية التعبئة الحوثية عبر استغلال منابر الجمعة.



ويأتي هجوم الخطيب الحوثي على الثورة والمحتفلين بها، بعد خروج آلاف المحتفلين بالثورة في محافظة إب عبر تظاهرات وفعاليات شعبية وشبابية تلقائية رغم كل القيود الحوثية التي حاولتها من خلالها المليشيا منع الاحتفالات بالمناسبة.

