صنعاء.. وفاة ثلاثة أشخاص اختناقا بعوادم مولد كهربائي داخل بئر

توفي ثلاثة أشخاص في إحدى بلدات محافظة صنعاء (شمالي اليمن)، اختناقا بعودام مولد كهربائي داخل أحد الآبار.



وقالت مصادر محلية، إن المواطنين (زين العابدين علي صالح غانم، وأسامة محمد قايد السياغي، وإبراهيم عوض غانم علي)، توفوا تباعاً اختناقاً بعوادم مولد كهربائي داخل بئر في عزلة بني السياغي بالحمية الداخلية في محافظة صنعاء.



وأضافت المصادر أن الحادثة وقعت أثناء محاولة أحد الضحايا إطفاء المولد الكهربائي داخل البئر قبل أن يتعرض للاختناق وأثناء محاولة إنقاذه من قبل الأخيريين لقوا ذات المصير، ليتوفوا جميعا على إثرها.



وأشارت المصادر إلى أن الأهالي قاموا بانتشال الجثث ونقلها للمستشفى للإسعاف، لكنهم كانوا قد فارقوا الحياه جميعاً.



وتكررت مآسي الاختناقات في آبار المياه في أكثر من مدينة يمنية في ظل غياب الوعي الكافي لدى العاملين بمخاطر عوادم المولدات الكهربائية داخل الأماكن المغلقة على حياتهم.

