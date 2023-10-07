شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أضرار زيت الزيتون لا تعد ولا تحصي توقف عنه تماماً وإلا ستعرض صحتك لخطر لهذه الأسباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي يستخدمها الكثير من الأشخاص في طهي الطعام والحفاظ على الشعر والبشرة بالإضافة إلى أنه يستخدم كمسكن لآلام العظام وعلاجها، ويحتوي على فوائد عظيمة لجسم الإنسان للوقاية من الأمراض وذلك بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة ومضادات للالتهاب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات الدماغية، وكذلك مرض الزهايمر ويمنع الإصابة بمرض السرطان والسكري من النوع الثاني، ولكن زيت الزيتون يتسبب في حدوث بعض الأدلة على صحة الإنسان، هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال مقال اليوم أضرار زيت الزيتون.

عند الإكثار من تناول زيت الزيتون يتسبب في حدوث بعض المشاكل الصحية مثل الإحساس بالغثيان خاصة للمرأة الحامل والمرضعة، حيث أكدت الدراسات الحديثة أنه يجب عدم استخدام كميات كبيرة من زيت الزيتون طوال فترة الحمل أو الرضاعة الطبيعية لتجنب الإحساس بالغثيان وبعض الآلام في المعدة في هذه الفترة.

زيت الزيتون على الريق

يتسبب زيت الزيتون في تقليل نسبة السكر في الدم، لهذا ينبغي على جميع المرضى المصابين بالسكري تناول زيت الزيتون بكميات منخفضة جداً لتجنب انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ، وبالتالي يؤثر على صحة الإنسان، زيت الزيتون يتسبب في عدم التحكم في نسبة السكر الموجودة في الدم وخاصة بعد إجراء العمليات الجراحية، لهذا ينبغي عدم استخدام زيت الزيتون لفترة لا تقل عن 15 يوم قبل إجراء عملية جراحية.

مخاطر زيت الزيتون

يمكن أن يتسبب زيت الزيتون في الإصابة بالحساسية لبعض الأشخاص في الجهاز التنفسي بسبب حبوب اللقاح التي تقوم بإنتاجها أشجار الزيتون، وكذلك عند استخدامه مع أدوية الضغط يتسبب بشكل كبير في انخفاض ضغط الدم عند بعض الأشخاص، لهذا يجب استخدامه بكميات قليلة جداً للمرضى الذين يتناولون أدوية ارتفاع الضغط لأنه قد يتسبب في التأثير على صحتهم وحدوث هبوط في ضغط الدم بشكل كبير.

أضرار زيت الزيتون

يعاني الكثير من الناس في هذه الأيام من الكثير من الالتهابات في مختلف أماكن وأعضاء الجسم ويبحثون طوال الوقت عن حل للحد من هذه الالتهابات ويسرعون إلي تناول الادوية التي تحتوي على عنصر ibuprofene ولكن زيت الزيتون هو افضل بديل لأي نوع من الأدوية لاحتوائها على كمية كبيرة من عناصر مشابهة فبرهنت عدة أبحاث أن ثلاث أو أربع ملاعق من زيت الزيتون لها نفس التأثير ونفس الفعالية التي ل 10% من جرعة دواء ibuprofene..