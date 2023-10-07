شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسالة صدام حسين تكشف أسرارا مدهشة من نوعها بعد مرور 16 عامًا! ابنته تكشف كل شي عن محتواها الثمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ردت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على سؤال مذيع قناة "العربية" حول وجود مقاطع غير مبثوثة على التلفزيون. خلال مقابلة مع قناة "العربية"، قالت رغد: "ليس لدي أي مقاطع، حيث تم التصوير بواسطة جهات معينة تم اختيارها في المحكمة من الجانبين الأمريكي والعراقي". وأضافت: "وصلني فقط ما حصل على موافقة الجانب الأمريكي، حتى الكتابات والرسائل التي وصلتني كانت محذوفة باللون الأسود، حتى مذكرات والدي كانت مرقمة وأجزاء كثيرة منها غير موجودة".

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