شكرا لبحثكم عن خبر الديواني: انقذنا ١٢ غريق.. والبحر قتل ١٣ فرد في موسم الرياح بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت مصلحة خفر السواحل في العاصمة عدن، نهاية موسم الرياح الذي شهد حالات غرق كثيرة خلال الأشهر السابقة.

وأفاد العميد عبدالرب الديواني، مدير قطاع خليج عدن بالمصلحة، أن فرق البحث والإنقاذ التابعة لها نجحت بخطتها الأمنية في إنقاذ 13 شخصًا من مختلف المديريات تعرضوا لحوادث غرق.

وأعرب الديواني عن حزنه الشديد لفقدان 12 شخصًا في حوادث غرق أخرى خلال هذا الموسم. مشيداً بجهود فرق الإنقاذ والغواصين والمتطوعين في إنقاذ حياة الكثير من مرتادي البحر.

ولفت إلى أن قوات خفر السواحل في العاصمة عدن قامت بتنفيذ خطة أمنية مصحوبة بخطة توعوية وإرشادية قبل بدء موسم الرياح؛ لزيادة وعي المواطنين بالمخاطر التي يشكلها البحر، ولضمان سلامة مرتادي الشواطئ من خطر الغرق.