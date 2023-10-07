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عدن - ياسمين التهامي - أفضل سبعة زيوت طبيعية لتطويل الشعر بشكل رهيب حتى يصل للركب

حرصت النساء في العصور القديمة والحالية على امتلاك شعر طويل جيد جداً وصحي وقوي، فالشعر بشكل عام هو دليل جمال أي امرأة وهو هبة من الله تعالى لكل سيدة، فلابد من الحفاظ عليه والعناية به بكل الطرق المختلفة، وبالرغم من وجود الكثير من مستحضرات التجميل للعناية بالشعر والحفاظ على قوته ولمعانه إلا أنها في أغلب الأوقات تضر الشعر وفروة الرأس أيضاً، فلم نجد أفضل من الزيوت الطبيعية التي عرفت على مدار السنوات الماضية في امتلاك شعر قوي وطويل، ولذلك نستعرض عليكم أفضل سبعة زيوت طبيعية لتطويل الشعر سريعاً وهيوصل للركب.



تعالج الشعر المجعد وتعمل على فرده طبيعياً.

تساعد على تجديد أنسجة الشعر وتحفز الدورة الدموية في الرأس.

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وصفة زيت إكليل الجبل وجوز الهند لتطويل الشعر

تلك الوصفة تعتبر من الوصفات السحرية والأكثر اتباعاً في الوقت الحالي وفي العصور الماضية، والتي تساعد على امتلاك شعر قوي وناعم وطويل جداً، وتلك الوصفة تحتاج إلي:

2 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة زيت خروع.

ثلاث نقاط زيت إكليل الجبل.

طريقة الاستخدام:

نقوم بخلط الزيوت معاً في وعاء صغير ويرفع على النار حتى يمتزج المكونات.

يرفع الخليط من على النار حتى يبرد ويوزع بعد ذلك على الشعر مع التدليك الجيد لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

تترك الزيوت على الشعر لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء والشامبو.