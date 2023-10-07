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عدن - ياسمين التهامي - منافس قاري يزاحم السعودية على استضافة مونديال 2034
رغم التأييد الآسيوي الكبير لنية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، إلا أن هناك نية من جانب الاتحاد الأسترالي للترشح من أجل استضافة كأس العالم 2034.
وقال جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي خلال تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "كما ذكرنا من قبل، الاتحاد الأسترالي يدرس حاليا التقدم بطلب استضافة كأس العالم للأندية 2029 بالإضافة إلى كأس العالم 2034".
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وأضاف: "أسعدنا نجاح كأس العالم قطر 2022، وكأس العالم للسيدات 2023 الذي أقيم في أستراليا ونيوزلندا، وستتاح الفرصة مرة أخرى في آسيا وأوقيانوسيا لاستعراض قدرتها على الترحيب بالعالم واستضافة أفضل المنتخبات".
ومن المقرر أن يكون الموعد النهائي لتقديم ملفات الدولة المرشحة لاستضافة كأس العالم 2034، هو 31 أكتوبر الجاري، حيث تبقى فقط حوالي 26 يوما على هذا التاريخ، وسيحسم فيها الاتحاد الأسترالي هل سينافس السعودية على المونديال أم لا.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن عن ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية.
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