شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 9 علامات يذكرها علماء السعودية تستطيع من خلالها معرفة الساحر.. احذر ولا تكن الضحية القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شرع الله لنا معرفة الباطل للحذر منه وإن معرفة علامات أهل الشر والمفسدين من السحرة والمشعوذين والدجالين مهمة فربما تواجههم في سفرك أو بالقرب منك أو يذكره لك أحد عنهم، وذكر العلماء صفات وعلامات وأفعال تدل على السحرة وسنذكر أبرزها: طلب اسم الشخص واسم أمهالهدف من ذلك أمرين:

1- من أجل عملية حسابية والهدف لمعرفة طبع الشخص من الطبائع الأربعة (هواء – نار – ماء – تراب) والتي من خلالها يكون نوع السحر المستخدم.

2- أن نسبة أن تكون الأم هي والدتك أكبر من نسبة أن يكون الأب هو والدك لهذا يطلبون اسم الأم.

طلب الأشياء القريبة من الجسم

أن يطلب الآثار المادية؛ كالشعر أو الأظافر أو المشط، أو السلسال ونحوه أو الثوب، أو الفانيلة أو السراويل، أو بعض الألبسة التي تكون ملاصقة للبدن … الخ.

ومن خلال تلك الطلبات يتم الوصول لقرين الإنسان.

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طلب حيوانات بأوصاف معينة

يطلب حيوان معين مثلًا ديك أو شاة ولها شكل معين ولون معين مثل الأسود أو الأحمر والهدف ليدْبحه بذكر اسم غير الله عليه، ويلطخ بدمـ.ـه أماكن الألم من المريض، أو يلطخ مدخل بيت أو جدران الذي يريد سحره ويرمي الحيوان بعد ذلك في الاماكن الخربة أو المقابر .

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وجود الطلاسم عنده

خطوط وكتابات خاصة غير واضحة لها تعلق بالكواكب والأفلاك على أشكال مربعة أو دائرية، بها أرقام وأسهم، وحروف مقطعة.

ويستحال عمل السحر بدون هذه الأمور لما فيها من الاستعانة بالجن وتعظيمهم ..

،،الإيهام بأنه راقي وشيخ

يقوم برفع الصوت وتلاوة آيات القرآن، ثم يخفض صوته ويقول كلامًا غير مفهوم ليتوهم أن هذا راقٍ شرعي يعالج بالقرآن، في حين أنه ساحر يسترضي شيطانه بخلط آيات من القرآن الكريم بعبارات شركية لاسترضاء الجن والشياطين والعياذ بالله.

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التمائم

إعطاء الشخص ما يسمى «حِجاب»، وهو: تميمة شركية يعلقها هو في يده أو رقبته لدفع الضر والعين عنه أو يعلقها على شيء للذي يريد سحره، وتحتوي مربعات بداخلها حروف وأرقام، وكلام غير مفهوم، ويأمر الساحر بعدم فك ذلك الحِجاب، ويخوفه أشد التخويف .

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استعمال بعض المواد

استعماله لبعض المواد في تعويذاته الشركية وسحره كالحرمل (وهو نبات صحراوي)، والرصاص الذائب والزئبق ونحو ذلك …

واستعماله للنجاسات في عمله السحري والعياذ بالله.

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إدعاء معرفة بياناتك

إخباره للأشخاص أحيانًا باسمه، واسم بلده، ومشكلته التي جاء من أجلها، وهذا بسبب أن الساحر يستعين بقرين الإنسان، فلا تظن بأنه صاحب علم أو معجزة أو قدرات خارقة .. وقد يوهمك بأن له اتصال مع الارواح والموتى وهذا كله دجل.دفن أو حرق الاشياء

إعطاؤه للشخص أشياء يدفنها في الأرض، أو أوراقاً يحرقها أو أوراقًا يرميها بالبحر أو مواد يقوم برميها على الجمر في وقت محدد في الليل أو عند المغيب وربما يأمره بعدم الاغتسال لمدة أربعين يومًا لارضاء الشياطين..