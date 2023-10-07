شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كريم منزلي رهيب يدمر تجاعيد البشرة ويفتحها 10 درجات في دقائق نتائجه مبهرة عن تجربة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ة

كريم النشا والخل من أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد علة إزالة تجاعيد البشرة ويفتحها 10 درجات من أول استخدام، كما يساعد على توريد وتفتيح البشرة ويزيد من جمالها ويجعلها مشرقة ناصعة البياض، وهو رائع في إزالة الاسمرار من المناطق الغامقة بالجسم، كما يساعد على تنعيم وترطيب البشرة والقضاء على البقع والتصبغات الجلدية المزعجة التي تسببها أشعة الشمس الضارة، إذا كنتي سيدتي ترغبين في بشرة بيضاء وجميلة كالحليب، تابعي معنا من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أقوي كريم طبيعي بالنشا والخل يساعدك على إزالة التجاعيد وعلامات تقدم العمر ويمنحك بشرة نضرة وجميلة في أسرع وقت، بدلاً من الذهاب لمراكز التجميل التي تسبب تلف البشرة على مدي استخدام المواد التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية مدمرة لخلايا البشرة. مكونات عمل كريم النشا والخل

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي لا يخلو منزل منها سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

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في أسرع وقت. فوائد الزبادي والعسل للبشرة يحتوي الزبادي والعسل على بعض الفوائد الرائعة المفيدة للبشرة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- يمنح الزبادي البشرة الترطيب والنعومة ويحافظ عليها من الجفاف. كما يعمل على تفتيح البشرة ويحارب الاسمرار ويحارب التجاعيد. يمنع ظهور حب الشباب ويزيل الخطوط الرفيعة وعلامات تقدم العمر. يساعد على تبييض المناطق الغامقة بالجسم ويحارب البقع الداكنة. ماسك القرنفل والنشا لتبييض البشرة نخلط ملعقة صغيرة من مطحون القرنفل مع ملعقة صغيرة من النشا ونقلبهم جيداً، ثم نضيف القليل من ماء الورد ونقلب باستمرار حتى تتجانس المكونات تماماً، نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بتوزيع الخليط على البشرة برفق ويترك لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بفرك الوجه برفق، بعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء البارد. ماسك الحليب والشوفان لتبييض البشرة يعمل ماسك النشا والشوفان على تبييض البشرة وتوحيد لونها ويزيل البقع والدهون من الوجه، نحضر وعاء ونضع به ملعقة كبيرة من الشوفان، مع ملعقة من الحليب، وملعقة من ماء الورد ونقلبهم مع بعض، ثم نقوم بتوزيع الماسك على البشرة ويترك حتى يجف تماماً، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد. مواضيع اضافية.