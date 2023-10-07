مقتل قيادي حوثي وإصابة آخرين في اشتباك مع مواطن بالقفر شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل قيادي حوثي وأصيب آخرين، في اشتباك مع أحد المواطنين حاولت المليشيا اختطافه في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن عناصر حوثية على متن طقم عسكري بقيادة شقيق مدير أمن مديرية القفر المُعيّن من الحوثيين "قصي الجمهوري" قامت بمطاردة مواطن كان يستقل دراجة نارية، في منطقة "رحاب" مركز مديرية القفر، مساء أمس الجمعة، بغرض اختطافه.



وأضافت المصادر أن المواطن الذي كان يحمل بندقية، تصدى للعناصر الحوثية وتبادل معها إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل القيادي الحوثي "الجمهوري" وإصابة عدد آخر من عناصر المليشيا، قبل أن يفر إلى جهة مجهولة.

وتابعت أن مواطن آخر صادف تواجده في مكان الاشتباك قتل أثناء تبادل إطلاق النار.



وأشارت المصادر إلى أن المواطن الذي اشتبك مع عناصر المليشيا، سبق وأن تعرضت أفراد أسرته لجرائم وانتهاكات وحشية من قبل المليشيا الإرهابية.



يُذكر أن عددا ًمن عناصر المليشيا كانت قد لقيت مصرعها في حوادث مماثلة شهدتها ذات المديرية خلال السنوات الماضية في اشتباكات مع مواطنين رفضوا الخضوع للمليشيا.

