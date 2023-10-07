شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حطي زيت الزيتون على القرنفل صباحاً لمدة 3 أيام ولن تتخيلي النتيجة الجبارة… لن تملي من تكرارها!!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعد زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للشعر، كما يعتبر القرنفل أيضا من الأعشاب الهامة والتي تدخل في العديد من الصناعات التجميلية، حيث يساعدان على تعزيز نمو الشعر، وزيادة كثافته ومنع تساقطه والكثير والكثير من المميزات والفوائد المختلفة.

فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر

يحتوي زيت الزيتون على فيتامينات E و A و D التي تساعد على تغذية بصيلات الشعر وتقويتها، مما يساهم في تعزيز نمو الشعر، كما يحتوي زيت القرنفل على مركب اليوجينول (Eugenol) الذي له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد على منع التهابات فروة الرأس التي قد تؤدي إلى تساقط الشعر، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن زيت الزيتون والقرنفل يساعد على منع تساقط الشعر عن طريق تغذية بصيلات الشعر وتقويتها، كما يساعدان على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساهم في تحفيز نمو الشعر، وبسبب أن زيت الزيتون يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، مما يساعد على علاج قشرة الرأس ومنع ظهورها مرة أخرى، كما يحتوي زيت القرنفل على خصائص مضادة للفطريات، مما يساعد على قتل الفطريات التي تسبب قشرة الرأس.

طريقة استخدام زيت الزيتون والقرنفل للشعر

لتحضير خليط زيت الزيتون والقرنفل للشعر، يمكن اتباع الخطوات التالية: