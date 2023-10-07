شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بمكونات مضبوبه وبدون ان تهبط في الخلاط.. طريقة تحضير الكيكة الكيكه العاديه الهشه بدون بيض أو حليب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تبحث الكثير من ربات المنازل عن طريقة لتحضير كيكة إقتصادية بمكونات بسيطة مثل أيام زمان وهذا ما سنقدمه لكن سيداتي من خلال الفقرات الآتية ونعدك بأنك ستحصلين على كيكة في غاية اللذة بدون بيض وحليب وبمكونات متوفرة في مطبخك.

مقادير الكيكة العادية

كوب من السكر الناعم

كوب من عصير البرتقال

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب من الزيت النباتي

2 ونصف كوب دقيق فاخر أو متعدد الاستخدامات

رشة ملح صغيرة

ملعقة كبيرة بيكنج باودر (خميرة الحلويات)

نصف كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير :-

في البداية اشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة واتركيه يسخن جيدا في وقت تحضير عجينة الكيكة.

احضري صينية مقاس 22 وادهنيها بالزيت أو الزبدة ورشة خفيفة من الدقيق واتركيها جانبا.

قومي بنخل الدقيق وضيفي إليه البيكنج باودر ورشة ملح واخلطي المكونات الجافة جيدا واتركيها جانبا.

احضري الخلاط وضعي فيه السكر وعصير البرتقال والفانيليا والزيت واخلطي المكونات جيدا.

ضيفي الخليط السائل على المكونات الجافة واخفقي كل المكونات في اتجاه واحد حتى تحصلي على خليط متجانس وخالي من التكتلات.

ضيفي إلى الخليط نصف كوب من الماء المغلي واستمري في الخفق حتى يتجانس الخليط ثم ضعي خليط الكيكة في الصينية المعدة مسبقا وحركي الصينية ببطء حتى تتوزع الكيكة بداخلها وتكون بارتفاع واحد.

ادخلي صينية الكيكة الفرن على الرف المتوسط واتركيها لمدة 40 دقيقة ثم اختبري النضج بالأعواد الخشبية فإذا كانت الأعواد الخشبية جافة اخرجي الكيكة من الفرن واذا كانت مبللة بخليط الكيك اتركي الكيكة لمدة خمس دقائق أخرى في الفرن.

اخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد تماما ثم قطعيها وقدميها بجانب الصوص المفضل أو قطع الفواكه حسب الرغبة..