شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وصفات سحرية طبيعيه من ورق الغار والقرفة ستجعل جسمك رشيق وستحصلين على بطن مسطحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل تبحثين عن وصفة طبيعية وفعالة للتخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة في منطقة البطن؟ هل تريدين أن تستمتعي بجسم رشيق وصحي دون الحاجة إلى اتباع حميات قاسية أو ممارسة تمارين شاقة؟ إذا كانت إجابتك نعم، فإن ورق الغار مع القرفة للتخسيس هو الحل المثالي لك. في هذا المقال، سنشرح لك فوائد هذه المكونات الطبيعية للتنحيف، وكيفية تحضيرها بطرق سهلة وبسيطة.

فوائد ورق الغار والقرفة للتنحيف ورق الغار والقرفة هما من التوابل المستخدمة في الطبخ لإضافة نكهة مميزة للأطباق المختلفة، لكنهما يتمتعان أيضاً بخصائص صحية عديدة، خاصة في مجال التخسيس. إليك بعض فوائدهما:

ورق الغار: يحتوي على مادة تسمى الليمونين، التي تساعد على التخلص من الماء الزائد في الجسم، وبالتالي تقليل الوزن والانتفاخ كما أنه يحسّن عملية الهضم، ويمنع تكوّن الغازات، ويزيل السموم والفضلات من الجسم بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مضادات للأكسدة، التي تحارب الشيخوخة والأمراض المزمنة

. القرفة: تعتبر من أفضل المحرّكات لعملية الأيض، أو حرق الدهون في الجسم فهي تزيد من درجة حرارة الجسم، وبالتالي تستهلك المزيد من الطاقة كما أنها تعزز امتصاص المغذيات في الأمعاء، وتقلّل من شهية الطعام، خاصة للحلويات. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مضادات للأكسدة، التي تحارب التهابات الجسم. طرق تحضير ورق الغار والقرفة للتخسيس

هناك عدة طرق للاستفادة من فوائد ورق الغار والقرفة للتخسيس، منها:

شاي ورق الغار والقرفة: هذه هي أبسط طريقة للاستخدام. كل ما عليك فعله هو غلي لتر من الماء مع بضعة أعواد من القرفة وأوراق من الغار لمدة 15 دقيقة ثم تصفي المزيج وتشربي منه كوباً يومياً قبل الفطور يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتحلية الشاي إذا أردت.

خلطة ورق الغار والقرفة مع الزنجبيل: هذه الخلطة تجمع بين فوائد ورق الغار والقرفة مع فوائد الزنجبيل، الذي يعمل على تحفيز الدورة الدموية، وتخفيف التشنجات، وتخفيف الوزن والدهون. لتحضير هذه الخلطة، تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور، وملعقة كبيرة من القرفة المطحونة

، وأربعة أوراق من الغار، ولتر من الماء. تضعين جميع المكونات في قدر وتغليها لمدة 20 دقيقة. ثم تصفيها وتشربي منها كوباً قبل كل وجبة. خلطة ورق الغار والقرفة مع الليمون: هذه الخلطة تجمع بين فوائد ورق الغار والقرفة مع فوائد الليمون، الذي يحتوي على فيتامين C، والذي يساعد على تقوية المناعة، وتفتيح البشرة

، وتنظيف الكبد. لتحضير هذه الخلطة، تحتاجين إلى عصير ليمونة كبيرة، وملعقة كبيرة من القرفة المطحونة، وأربعة أوراق من الغار، ولتر من الماء. تضعين جميع المكونات في قدر وتغليها لمدة 15 دقيقة. ثم تصفيها وتشربي منها كوباً قبل كل وجبة..