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عدن - ياسمين التهامي - تناول زيت الزيتون صباحا على الريق لمدة أسبوع وسوف يفعل المعجزات بجسمك

فوائد زيت الزيتون،آ لا تكفيها بعض الكلمات القليلة، وذلك لما يحتويه هذا الزيت الفريد من فوائد متنوعة ومتعددة للبشرة والشعر والجسم بشكل عام، ولكن يجب الحرص على استخدام الأنواع الجيدة والموثوق فيها وتجنب استخدام الأنواع المغشوشة والغير مضمون مصدرها، وفيما يلي ذكر لأهم هذه الفوائد مع التعرف على الطريقة الصحيحة لتناوله لتحصيل أعلى مستوى من الفائدة.

فوائد زيت الزيتون

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نذكر فيما يلي بعض الفوائد العامة لزيت الزيتون والتي تأتي نتيجة مركبات فريدة يحتوي عليها هذا الزيت ومن أهمها الآتي:

يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

يحتوي على نسبة مرتفعة من الحمض الأميني الأوميجا 3 والأوميجا 6 والأوميجا 9، والعديد من الأحماض الدهنية الغير مشبعة والمفيدة للجسم.

يقلل من خطر التعرض للإصابة بأمراض الأوعية الدموية والقلب.

غني بالمواد المضادة للأكسدة وفيتامين كيه وفيتامين إي ومادة البوليفينول.

فوائد زيت الزيتون للشعر

تتعددآ فوائد زيت الزيتونآ بالنسبة للشعر، وذلك لما يحتويه من عناصر مغذية وفيتامينات تساعد على منح الشعر الصحة والحيوية المطلوبة، وهذه الفوائد هي كالتالي:

يحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين E الذي يعمل على حماية الشعر التساقط.

يشتمل على كمية كبيرة من المعادن والعناصر المغذية مثل الكبريت والماغنسيوم والكالسيوم، ذات الدور الهام في تعزيز نمو الشعر.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

تتعدىآ فوائد زيت الزيتونآ إلى بشرة الجسم بشكل عام وبشرة الوجه بشكل خاص من خلال قدرته على تحقيق الآتي:

يناسب جميع أنواع البشرة، حيث يعمل كمنظف فعال لها.

يساعد في إزالة الميك أب بطريقة سهلة وآمنة، حيث يتم ذلك من خلال دهن الوجه بالزيت ثم غمر قطنة في ماء دافئ ومسح الوجه بها،، يلي ذلك شطف الوجه بالماء البارد لغلق المسام.