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عدن - ياسمين التهامي - هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولت ملعقتين من زيت الزيتون ونمت مباشرة على شقك الأيمن !

يعتبر زيت الزيت من الأغذية والأدوية الشائعة الاستخدام في العالم، حيث يحتوي زيت الزيتون على قيمة غذائية عالية كما يُعطي للأطعمة نكهة غذائية فريدة. ويُعدّ زيت الزيتون من الأغذية المفيدة لصحة الجسم حيث يحوي تركيبة فريدة من المركبات والفيتامينات والعناصر التي تسهم في مد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها. كما يتعتبر زيت الزيتون عنصر أساسي لأي نظام غذائي لاحتوائه على خصائص صحية وطبية تعمل على محاربة الكوليسترول وتجديد الخلايا وإزالة السموم من الجسم نهائيًا. وزيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية الغير مشبعة التي يحتاجها الجسم بشدة ويعطي فوائد خالصة خاصة عند تناوله نيئًا حيث يحتفظ بخصائص غذائية ممتازة ويساعد في علاج الكثير من الأمراض ومنها آلام البطن. اقراء ايضاً : وقد أثبت العلم الحديث قدرات زيت الزيتون العلاجية الهائلة حيث أظهرت الأبحاث والتجارب العلمية أنّ زيت الزيتون يملك القدرة على شفاء كثير من الأمراض التي تصيب الجسم وخصوصًا آلام البطن الناتجة عن مشاكل المعدة والجهاز الهضمي. حيث تعتبر آلام البطن من الأمور من الأمور المزعجة التي قد تحدث للمرء وتعكر عليه صفوه لأنهاتتسبب في حالة من عدم الراحة لدى الإنسان كما أنّها قد تتطور ويحدث معها نزيف دموي أو مشاكل لاتحمد عقباها. ويعمل زيت الزيتون بطريقة خارقة على التخفيف من آلام البطن الناتجة عن أمراص المعدة والقولون والجهاز الهضمي نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغنية بالأجسام المضادة التي تسهم في تعزيز مقاومة الجسم للأمراض والآلام الناتجة عنها. ويعمل زيت الزيت على ترميم الجهاز الهضمي وإزالة تقرحات المعدة القولون وذلك لاحتوائه على الدهون أحادية التشبع وفيتامينات أ.ب.ك.ه. التي تعمل على تليين أجزاء الجهاز الهضمي كافة بسبب خصائصها المضادة للأكسدة. طريقة استخدام زيت الزيتون لعلاج آلام البطن: عند الشعور بألم في البطن سواء كان في المعدة أو في القولون أو في أي جزء من أجزاء الجهاز الهضمي يجب أخذ ملعقتين زيت زيتون بكر وشربهما مباشرة ثم التمدد على الشق الأيمن لمدة نصف ساعة. وللقضاء على آلام البطن نهائيًا ينصح الخبراء بتناول ملعقة زيت زيت بكر يوميًا كل صباح على الريق. فوائد أخرى لزيت الزيتون: 1-يعالج أمراض السمنة. 2-يعالج أمراض القلب. 3-تحسين صحةالشعر. 4-يقوي الجهاز المناعي. 5-يقضي على مشاكل الشعر. 6-يقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد. 7-يعالج تشنجات المعدة. 8-يسهل عملية الهضم . 9-مفيد لصحة المرارة. 10-يعالج أمراض القولون. 11-يقضي على الإلتهابات. 12-ينظم السكر في الدم. 14-يقوي العظام. تابعنا على أخبار جوجلgoogle اخترنا لكم قبل يوم 1 فوائد مذهلة لن تتوقعها .. ضع معلقة من الملح وأخرى من الفازلين على هذه... قبل يوم 1 رجل يطلق زوجته قبل أن يدخل بها ويرفض دفع مهرها .. والسبب صادم ولايخطر... قبل يوم 1 اجهزة الامن المصرية تلقي القبض على الشابين المتسببين في انتحار... قبل يوم 1 المصدر : ويب طب

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