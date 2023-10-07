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عدن - ياسمين التهامي - نبتة طبيعية لعلاج اضطرابات الأعصاب ووقف العرق والكثير من الأمراض .. تعرف على هذه الهدية الربانية

نبتة جبلية برية يجمعها العشابون ليشربوا منقوعها؛ الذي هو مفيد للصحة. إنها نبات المرامية، ما هى فوائد عشبة المرامية وما هى اضرارها؟ . الجزء المستعملة من نبات المرامية هي الأوراق المجففة بعناية، والتي يتم تجفيفها عند بدأ الإظهار، يستخدم نبات المرمى لعلاج اضطرابات الأعصاب والدوخة ووقف العرق، ويستخدم زيت هذا النبات طارد للغازات في المعدة، كذلك تستعمل الأوراق بعد غليها لمعالجة المغص المعوي، وقد تستعمل الأوراق المرمى أحياناً لتطهير المنازل في القرى بعد حرقها فيها. اقراء ايضاً : كيفية استخدام مشروب شاي المرمى يغلي الماء في الوعاء ثم توضع فيه الأوراق المجففة جيداً لمدة عشر دقائق، ثم يشرب لعلاج مغص ووجع البطن كما تستعمل المرامية لإعطاء نكهة للشاي، ويستخدم طوال فصل الشتاء كشراب ساخن وعلاج المغص المعدة والبطن.آ الفوائد الصحية والاستخدامات الطبية: تحتوي المرامية على زيت طيار، كذلك تحتوي الأوراق أيضا على مواد عفصية اورنتيجية، وللمرمى استخدامات طبية وعلاجية متعددة، ومن هذه الاستخدامات يفيد شاي المرمى لعلاج التهابات الحنجرة واللثة والتهاب اللوزتين في حالات الرشح وأمراض الرئة وتخفيف السعال، تساعد المرمى في تقوية وتنشيط الدورة الدموية ومهدئ للأعصاب وكذلك مقوي للرجال تساعد المرمى في إفراز العرق من الجسم، كذلك تمنع تكون الحصى في الكلى، وتساعد في منع الإسهال وتفيد معالجة الاضطرابات الهضمية والمغص، وتساعد في تخفيف تعرق والتهابات القدمين. تساعد في تخفيف آلام الروماتيزم عن طريق عمل مغاضص للجزء المصاب، أو كمادات تحتوي على شراب المرمى، تساعد المرمى على خفض مستوى سكر الدم للمصابين بالسكري حيث يتم استعمالها لهذا الغرض منذ القدم، كما وجدت بعض الدراسات أثر فعالاً لشاي المرامية في مرضى السكري من النوع الأول والثاني، كذلك وجدت الأبحاث أثراً فعالاً للمرمى، والشاي المرامية في خفض كولسترول الدم السيء والدهون الثلاثية. المرامية تمنع ظهور الشيب وتعالج تقصف الشعر، تساعد في تنظيم الدورة الشهرية، وتخفيف ألم الحيض وتنشط المبايض وتساعد في معالجة الإلتهابات النسائية، أثبتت الدراسات الحديثة فعالية المرمى في تظبيط تكون الخلايا السرطانية خاصةً سرطان القولون والرئة والثدي، المرمى لها فعالية في تقوية الذاكرة وتأخير للإصابة بمرض الزهايمر.آ أضرار المرامية:

آ يجب عدم تناول المرأة المرضع المرامية لأنه يضعف إفراز الحليب في الأشهر الثلاثة الأولي، خاصةًَ كذلك يمنع استخدامها للمرأة الحامل في بداية الحمل، لأنها تساعد على الطمص كما يجب الحذر من الجمع بين المرامية وبين الأغذية والأدوية التي تحتوي على الحديد.

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