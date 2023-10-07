شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مواطن سعودي يكتشف سحب 2 مليون من حسابه البنكي دون اي اذن منه..والفاعل كان صدمة ارعبت الجميع!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكن أحد رجال الأعمال في منطقة تبوك من استعادة مبلغ يتجاوز المليوني ريال سُحبت من حسابه في أحد البنوك المحلية دون علمه. وقد تمت عملية السحب عبر حوالات بنكية تفاجأ بها عبر الرسائل النصية، حيث لم يتلق أي اتصال من إدارة البنك ولم يقم بإفشاء الأرقام السرية الخاصة بحساباته لإتمام تلك الحوالات.

وأفاد المحامي نمر هادي الحويمضي لصحيفة "المرصد" بأن أحد البنوك المرخصة قام بالاستيلاء على مبلغ يتجاوز مليونين ريال من أحد عملاء البنك دون مسوغ نظامي. وقد تفاجأ رجل الأعمال برسائل نصية تفيد بتنفيذ عدة حوالات بنكية إلى حسابات مجهولة دون أن يقوم بأي إجراء بخصوص هذا الشأن أو تزويد الآخرين بالأرقام السرية. ونتج عن ذلك حسم مبالغ من حسابه تجاوزت مجموعها مليوني ريال.

وبالرغم من مراجعة رجل الأعمال للبنك عدة مرات، إلا أنه لم يتمكن من إعادة المبالغ إلى حسابه بالطرق الودية. وبناءً على ذلك، قرر التواصل مع المحامي لاستكمال الاجراءات القانونية ورفع دعوى أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات المصرفية.

وبفضل اللجان المختصة، تمكن رجل الأعمال من الحصول على قرار يلزم البنك بإعادة المبلغ المالي للعميل. وتم تنفيذ القرار وإعادة المبلغ في غضون 6 أشهر من وقوع الواقعة..