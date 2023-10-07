شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عروسة مصرية تنتقم من زوجها بيوم الزفاف.. لن تصدق ما الذي فعلته به أمام جميع الحاضرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ل "عروسين" مصريين يرقصان على أنغام أغنية "مخاصماك " في حفل خطوبتهما. وأظهر الفيديو وصلة رقص بين العريس والعروس على أنغام أغنية "مخاصماك" للفنانة نوال عبد الشافي، وسط تشجيع المعازيم من صديقات وأصدقاء العروسين ورددت العروس كلمات من الأغنية وهي ترقص مع حركات منسجمة مع هذه الكلمات ومنها :"مخاصماك وأبعد عني أنا مش طيقاك سيبني مش عايزة أبقا معاك متورينيش وشك تانى، مخاصماك مجنون بجد أنا مش فهماك مش عايزة عيني تكون شيفاك ولا أسمع صوتك في وداني". وأضافت: "عينك رايحة ورا أي بنت وأنا مش شاكة ده أنا أتاكدت وبتشتكى لو جيت نكدت والناس تقول غلبان ياحرام". .

كانت هذه تفاصيل خبر عروسة مصرية تنتقم من زوجها بيوم الزفاف.. لن تصدق ما الذي فعلته به أمام جميع الحاضرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.