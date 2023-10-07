شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الحزن يخيم على العائلة المالكة السعودية ويسرق منهم شخصية محبوبة ..والديوان الملكي يعلن عنها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر الديوان الملكي اليوم البيان التالي: توفيت صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيتم تشييع جثمانها يوم غد الاثنين الموافق 17 / 3 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون..

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