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عدن - ياسمين التهامي - هذا النبات يطرد الديدان ويخفف الاكتئاب ويقوي الذاكرة وله فوائد لا تخطر على بال دكتور سعودي يكشفه
كشف أستاذ العقاقير الدكتور السعودي جابر القحطاني عن نبات له فوائد عديدة منها تقوية الذاكــرة ، وتخفيف الاكتئاب.
وأوضح القحطاني، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على" تويتر"؛ أن هذا النبات يسمى الترنجان أو المليسا، وهو نبات معمر صغير يصل ارتفاعه إلى متر ونصف المتر..وبين أنه عبارة عن مجموعة الحبق والنعناع والريحان والزعتر والميرمية ، ويعرف علميا باسم Lemon balm.
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وقال إنه يحتـوي على زيت طيار وعلـى فلافونيدات، ومن فوائده أنه مساعد في تقـوية الذاكــرة، وتخفيف الاكتئاب ، ومضاد للتشنج ، ومضاد للفيروسات ، وطارد للديدان ، ومقو للأعصاب ، ويخفف الشعور بالعصبية والذعـر.Third-party media, can we show it?
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