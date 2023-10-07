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عدن - ياسمين التهامي - هدية من السعودية للمقيمين ابناء هذه الدولة…تمديد الإقامة لمدة سنة مجاناً !!

في ظل التطورات الدائمة والمستمرة في المشهد العالمي، تبذل المملكة العربية السعودية جهودًا ملحوظة لدعم زوارها والتيسير عليهم، خصوصًا المعتمرين من دولة السودان الشقيقة في الظروف الحالية أعلنت إدارة العامة للجوازات السعودية مؤخرًا عن بدء إجراءات تمديد مدة الإقامة في المملكة لتأشيرات المعتمرين السودانيين.

وتأتي هذه الخطوة كدعم من المملكة للمعتمرين الذين واجهوا صعوبة في العودة إلى السودان نظرًا للأوضاع الراهنة هناك.

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بالإضافة إلى ذلك، أتاحت الجوازات خدمة جديدة تدعى “استضافة المعتمرين السودانيين” عبر منصة أبشر. هذه الخدمة تسمح للمواطنين والمقيمين في المملكة بإستضافة المعتمرين وتحويل تأشيرتهم إلى تأشيرة زيارة، سواء كانت عائلية أو شخصية.

تسهيلات في مستندات المستضيف

وقد تم تسهيل العديد من الإجراءات لتسهيل هذه الخدمة. فعلى سبيل المثال، يمكن تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمر والتمتع بإعفاء من الرسوم المالية للمرة الأولى لكل من يرغب في الاستفادة من هذه الخدمة الرائعة، يمكنه الولوج لموقع أبشر الإلكتروني. بعد الدخول، يتوجه إلى قسم “خدماتي”، ثم إلى “الجوازات”، ومن ثم “تواصل”. يتم بعدها اختيار الخدمة “طلب استضافة المعتمرين السودانيين” ورفع المستندات المطلوبة، وهي صورة من جواز السفر وصورة من تأشيرة القدوم.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتسهيل حياة زوارها والتيسير عليهم. إنها رسالة إنسانية واضحة تظهر عندما تقدم المملكة يد العون للأشقاء في الأوقات الصعبة. ونأمل دائمًا في الأفضل لكل الأمم والشعوب.