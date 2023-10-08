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عدن - ياسمين التهامي - مشروب بسيط ومفعوله خارق.. يحرق الدهون المتكدسة بسرعة كبيرة أثناء النوم (طريقة التحضير)

وزنك يزداد يومًا بعد يوم، وفقدت الأمل في خسارة الكيلوجرامات الزائدة، يمكنك قبل ساعة من النوم تناول هذا المشروب، فهو يعمل على تحسين شكل قوامك ونحته بشكل تدريجي وحرق أسرع للدهون بمكونات بسيطة لن تخطر ببالك، بالإضافة إلى فائدته في زيادة التمثيل الغذائي.. إليك كل ما تحتاجين لإعداده وطريقة تحضيره.

مكونات المشروب:

ملعقة من الشمر.

نصف ملعقة من بذور الرمان.

نصف ملعقة حبة البركة.

نصف ملعقة زنجبيل.

ملعقة شوفان.

قشر ليمون.

كوب من الماء.

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طريقة التطبيق..

في كوب ماء قومي بغلي حبة البركة والزنجبيل والشمر وقشور الليمون، وتصفيتهم تمامًا، وفي الخلاط الكهربائي قومي بسحق الشوفان وبذور الرمان ومزجهما سويًا لدقائق، وتناولي كوبًا من المشروب في المساء قبل النوم، فهو مثالي لحرق الدهون.. وسرعة التمثيل الغذائي ومحاربة السمنة.