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عدن - ياسمين التهامي - "حبة البركة" المعجزة السحرية التي يبحث عنها جميع الشباب .. تعرف على فوائدها الأغلى من الذهب

لذا نقدم لكِ في هذا المقال الفوائد المتعددة للحبة السوداء

المحافظة على درجة الحرارة:

اقراء ايضاً :

تكافح الأمراض السرطانية:

يسهل عملية الولادة:

يخفض الكوليسترول:

تنشط المناعة:

تعالج حبوب الشباب:

تعالج التهاب الحلق:

لمرضى السكر:

حبة البركة أو الحبة السوداء من أكثر أنواع الأغذية فائدة للجسم وصحته وهي تقي وتشفي من العديد من الأمراض والمشكلات الصحية وخاصة زيت حبة البركة

وقد عرف العرب وسكان إفريقيا فوائدها المتعددة واستخدموها منذ قديم الأزل إلى أن عرف العالم أجمع فوائدها وأصبحوا يستخدمونها في أطعمتهم وفي علاج عدة مشكلات صحية وأمراض يصابوا بها

تحافظ على حرارة الجسم الطبيعية وتمنحه الطاقة والحيوية وخاصة ان الأطعمة الغربية التي انتشرت كثيرًا في البلدان العربية تستهلك الكثير من الطاقة ومنها المثلجات والبيتزا وغيرها

أثبتت بعض الدراسات أن حبة البركة تكافح أمراض السرطان خاصة سرطان الأمعاء فهي تقوم بإيقاف نمو الخلايا السرطانية وتمنع من انتشارها في الجسم

يمكن للمرأة الحامل أن تتناول مغلي حبة البركة مع عسل النحل والبابونج حتى تسهل عملية الولادة كما يمكن غسل المهبل بها ووضع قطرات منها في أي مشروب ساخن حتى تعالج كافة الأمراض النسائية كما إنها تزيد من اللبن لدى الأم

خلصت عدة أبحاث أن حبة البركة تساهم في خفض الكولسترول السيء في الدم وتساعد في خفض ضغط الدم مما يعني أنها تقي من الإصابة بمشكلات الدورة الدموية وتقوي القلب والشرايين

وقد رأي الأطباء في الولايات المتحدة أن تناول جرام واحد من حبة البركة مرتين في اليوم ينشط جهاز المناعة

لعلاج حبوب الشباب قومي بعجن حبة بركة في زيت السمسم وأضيفي إليهما ملعقة من طحين القمح ثم ادهني به وجهكِ في الصباح والمساء ثم اغسليه بماء دافئ وكرري الوصفة لمدة أسبوع

أشارت أبحاث أمريكية أن حبة البركة تساهم في علاج التهاب الحلق الذي نتج عن الإصابة بالباكتيريا والفيروسات نظرًا لاحتوائها على مواد فعالة ومركبات تقلل من التهابات الحلق والفيروسات التي تتسبب في الإصابة به

إذا كنت مريضة بالسكري فاطحني مقدار كوب من حبة البركة مع ملعقة من المرة ونصف كوب من حب الرشاد وكوب من الرمان المطحون وكوب جذر من الكرنب المطحون المجفف وملعقة من الحلتيت ثم تناوليه على معدة خاوية بعد إضافتها للزبادي