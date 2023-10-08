أحزاب مأرب تؤكد تمسكها بالمرجعيات الثلاث كأساس لأي مفاوضات لحل الأزمة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رؤساء فروع الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب تمسكهم والمنظمات المدنية الفاعلة بالمرجعيات الأساسية الثلاث كأساس لأي مفاوضات قادمة لتحقيق السلام الشامل في عموم محافظات البلاد.

جاء ذلك خلال لقائهم، مع فريق من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن برئاسة رئيس قسم الشؤون السياسية روكسانة بازرجان، لمناقشة آخر المستجدات السياسية والأوضاع الاقتصادية على الساحة اليمنية.

وتحدث رؤساء فرع الاحزاب عن نشاط أحزابهم والمناخ الذي تمارس فيه نشاطها السياسي والمدني، والتطورات الميدانية المتسارعة في اليمن عموما وفي محافظة مأرب بشكل خاص.

وأشاروا إلى استمرار تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية وقصفها المتواصل لمخيمات النازحين بالمحافظة، والتي كان آخرها استهداف مخيم السويداء شمال مدينة مأرب بصواريخ الكاتيوشا الخميس الماضي.

منوهين إلى حملات الاعتقالات الواسعة التي نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية خلال الأيام القليلة الماضية بحق المواطنين المحتفلين بثورة 26 سبتمبر في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.