شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن علامات الساعة تظهر في مكة المكرمة.. ماحدث هز العالم الاسلامي بأكمله والأزهر يتدخل ببيان عاجل وهام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صاعقة قوية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة، مما أثار تفاعلا واسعا بين المستخدمين.

يعد هذا الحدث الثاني من نوعه حيث سبق وأن ضربت صاعقة برج الساعة في نهاية أغسطس الماضي.أعلنت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها على منصة تويتر صورا للحظة ضرب الصاعقة للبرج، وعلقت عليها قائلة "أجواء العاصمة المقدسة

".بعد انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار البعض إلى أن هذه المشاهد هي من علامات الساعة المذكورة في القرآن والسنة، في حين نفى آخرون صحة هذه الادعاءات مؤكدين أنها حدثت سابقا وليست المرة الأولى

.أوضح الشيخ محمد حماد، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الله يرسل البرق والرعد كإشارة وتحذير للبشر من معاصيهم ومخالفاتهم، ويجب على الإنسان أن يتعظ ويرجع عن أفعاله عند رؤية هذه الآيات السماوية.

أوضح العالم الأزهري بأن ما حدث في السعودية يمكن وصفه بأنه صاعقة أو عاصفة، والتي تسببت في سقوط الأشجار والرياح العاتية، وكذلك سقوط برج الساعة، ولكن هذا الحدث لا يمكن اعتباره علامة من علامات الساعة كما يدعي البعض. إنه بالأحرى تحذير للبشرية بشأن الأفعال السيئة التي يرتكبونها والمخالفات التي يرتكبونها..