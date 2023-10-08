شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023م التحديث اليومي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023م التحديث اليومي 2023/10/08 الساعة 07:58 صباحاً (جهينةيمن) اقراء ايضاً : �عر الذهب في السعودية اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023م، سعر جرام عيار 21 وسعر جرام عيار 18 وسعر جرام عيار 24 وسعر أوقية الذهب ، أسعار الذهب اليوم لحظة بلحظة وسعر الذهب مباشر، وسعر الأوقية عالمياً بالدولار الأمريكي. جاء سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023م بالريال السعودي والدولار الأمريكي كما يلي: الجرام عيار 24 218.87 ريال 58.33 دولار الجرام عيار 21 191.51 ريال 51.04 دولار الجرام عيار 18 164.15 ريال 43.75 دولار الجنيه الذهب 1532 ريال 408.31 دولار سعر الأوقية بالدولار الأمريكي (الأونصة) بالدولار الأمريكي اليوم: 1814. �عر الذهب في السعودية اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023م، سعر جرام عيار 21 وسعر جرام عيار 18 وسعر جرام عيار 24 وسعر أوقية الذهب ، أسعار الذهب اليوم لحظة بلحظة وسعر الذهب مباشر، وسعر الأوقية عالمياً بالدولار الأمريكي.

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