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عدن - ياسمين التهامي - تويوتا برادو 2024 تنطلق رسمياً بهذه المواصفات والأسعار

دُشنت تويوتا برادو 2024 رسمياً واللي بيُطلق عليها في أمريكا وأوروبا اسم لاندكروزر، وهي إس يو في أنيقة بثمانية مقاعد مع موهبة هائلة على الطرق الوعرة، وتتميز السيارة ببعض لمحات التصميم الكلاسيكية، ويحمل الطراز الجديد اسم J250 ويُبنى على نفس منصة لكزس GX ولاندكروزر 300 لكن بسعر معقول أكثر من السابق وأبعاد أصغر.

تصميم قوي ومحرك هايبرد وقدرات على الطرق الوعرة تتميز بها تويوتا برادو 2024

تويوتا برادو 2024 من الخلف

مثل GX، تحصل إطار نافذة متحرك، لكن أوجه التشابه في التصميم بين الاثنين ليست واضحة بشكل كبير، ويحصل كلاهما على نفس الزجاج الأمامي المسطح تقريبًا والنوافذ الجانبية المستقيمة، وفي المقدمة، تحصل تويوتا على مصد أمامي كبير وفتحة شبكية مستطيلة، ومن الغريب أن إصدار 1958 الأساسي والإصدار الأول الرائد يحصلان على مصابيح أمامية مستديرة LED، في حين أن الإصدار المتوسط يحصل على مصابيح مستطيلة على غرار FJ62، وحصل إصدار 1958 على واجهة أمامية من البلاستيك والتي من المفترض أن تكون أرخص لاستبدالها من القطع المطلية في المتوسط والإصدار الأول.

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وفي الخلف، تحصل السيارة على شريط إضاءة كامل العرض بدلاً من المصابيح الخلفية البسيطة المربعة على الزوايا، والإطار الاحتياطي بالحجم الكامل موضوع بشكل لطيف ونظيف أسفل المصد الخلفي، والتصميم البسيط، على الرغم من أنه ليس كلاسيكياً بشكل علني، يعود إلى عصر كانت فيه سيارات الدفع الرباعي مثل لاند كروزر أدوات للقيام بعمل ما، وفي هذه المهمة الهادفة، تحصل الفئة 250 LC على فتحة زجاجية يمكن فتحها من تلقاء نفسها، على الرغم من أن الباب الخلفي القديم القابل للطي لأسفل قد اختفى لصالح باب خلفي أكثر تقليدية.

ومن الغريب أن برادو تأتي بشكل قياسي مع إطارات مناسبة لجميع المواسم بغض النظر عن الإصدار الذي تختاره، لذا يجب على سائقي الطرق الوعرة الجادين إعطاء الأولوية للحصول على إطار أكثر قدرة على سياراتهم في أسرع وقت ممكن، وبالنسبة للقوة، فالسيارة تأتي بمحرك I-Force Max رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر توربو، بقوة 326 حصان و640 نيوتن.متر من العزم، مع محرك كهربائي بقوة 48 حصان لتوفير عزم دوران فوري، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات، كما تتوفر بشكل قياسي مع دفع رباعي بدوام كامل مع علبة نقل قابلة للتحديد من سرعتين، بالإضافة إلى ترس تفاضلي أوتوماتيكي محدود الانزلاق وقفل تفاضلي خلفي.

محرك تويوتا برادو 2024

وتفخر السيارة بارتفاع 8.7 بوصة عن الأرض، مع زوايا اقتراب ومغادرة وكسر تبلغ 31 و22 و25 درجة على التوالي، والأهم من ذلك، أن العديد من المكونات السفلية الأساسية لسيارات الدفع الرباعي موضوعة داخل قضبان الإطار، مما يساعدها على التدافع فوق الصخور والعقبات دون جرها كثيرًا، والأجزاء السفلية المعلقة هي الروابط الخلفية الخلفية، والتي تبدو ضعيفة بعض الشيء ولكن مع ذلك يجب أن تكون قوية بما يكفي لتفادي حدوث أضرار جسيمة.

وبالإضافة إلى هندسة الطرق الوعرة المقبولة تمامًا، ستأتي السيارة أيضًا مع بعض البرامج الإضافية لمساعدتها على التعامل مع الظروف القاسية، ستتوفر جميع الموديلات بشكل قياسي مع التحكم في الزحف منخفض السرعة، والذي يتعامل مع دواسة الوقود وتطبيق المكابح للسماح للسائق بالتركيز على التوجيه عبر العوائق، بينما يساعد نظام التحكم في الانحدار على إدارة السرعة عند النزول على المنحدرات الشديدة، لقد أخذنا عينات من هذه الميزات في تاكوما TRD برو ووجدناها حلولاً صغيرة أنيقة للمساعدة في تخفيف العبء على السائق.

وعلاوة على ذلك، حتى برادو 1958 الأساسية تحصل على مقاعد أمامية مدفأة وعجلة قيادة مدفأة لمقصورتها الداخلية المفروشة بالقماش، أما برادو المتوسطة فستحصل على تنجيد جلد Softex المقلد مع مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية، بينما يحصل الإصدار الأول الرائد على الجلد الأصلي.

تويوتا برادو 2024 من الداخل

وتحتوي برادو أيضًا على مقصورة تقنية، حيث يحصل الإصدار الأساسي على شاشة لمس صغيرة مقاس 8.0 بوصات تعمل بأحدث نظام ترفيهي من تويوتا أما الإصدارات الأعلى فتحتوي على شاشة مقاس 12.3 بوصة تعمل بنفس النظام الترفيهي، كما تتميز بالعديد من مزايا السلامة ومساعدة السائق، والتي تشتمل على نظام تثبيت السرعة التكيفي، والتمركز على المسار، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ومنع مغادرة المسار، ومراقبة النقاط العمياء، وتعد وفرة ميزات السلامة النشطة القياسية ومساعدة السائق أمراً رائعاً بالتأكيد.