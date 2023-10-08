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عدن - ياسمين التهامي - اقوى قنبلة تبيض ثلاث درجات وازالة الكلف والحبوب والبثور السوداء نهائياً

تعاني الكثير من النساء من مشكلة البقع الداكنة والتصبغات على الوجه، وهي مشكلة تؤثر على الثقة بالنفس وتجعل البشرة تبدو باهتة وغير مشرقة.

ولحل هذه المشكلة، يمكن استخدام كريم بانثينول الذي يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها.يحتوي كريم البانثينول على مجموعة من المكونات الطبيعية التي تعمل بشكل فعال على تفتيح البقع الداكنة وتصحيح التصبغات. ومن بين هذه المكونات:-

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زيت جوز الهند: يحتوي على خصائص ترطيب قوية ويعمل على تغذية البشرة ومنحها النعومة والمرونة.

- زبدة الشيا: تحتوي على فيتامينات مهمة وأحماض دهنية تساعد في ترطيب البشرة وتجديدها.

- زيت اللوز الحلو: يحتوي على فيتامين E وأحماض دهنية تعمل على تفتيح البشرة ومنحها الإشراقة.

- البانثينول: يعمل على ترطيب البشرة وتحسين مرونتها وتفتيح البقع الداكنة.

- زيت اللافندر: يحتوي على خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات ويعمل على تهدئة البشرة وتنعيمها.

لتحضير كريم البانثينول، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. ضعي زبدة الشيا في وعاء وضعيه على حمام مائي حتى تذوب تمامًا.

2. أضيفي الزيوت والبانثينول واستمري في التحريك حتى تمتزج المكونات جيدًا. 3. قومي بإزالة الوعاء من على حمام الماء واتركيه يبرد لمدة 5 دقائق.

4. أضيفي زيت اللافندر واستمري في التحريك حتى يتم توزيع الزيت جيدًا داخل الكريم.

5. اسكبي الكريم في علبة نظيفة وجافة وأغلقيها بإحكام.

يمكن استخدام كريم البانثينول صباحًا ومساءً على بشرة نظيفة وجافة. يتم وضع الكريم بلطف على الوجه والرقبة ويتم تدليكه بلطف حتى يتم امتصاصه تمامًا. يمكن استخدامه كمرطب للوجه اليومي أو كعلاج خاص للتصبغات الداكنة. وينصح بالاستخدام المنتظم للحصول على أفضل النتائج.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام كريم البانثينول لتفتيح البشرة بأكثر من طريقة. يمكن مزجه مع ماسك الوجه الطبيعي أو إضافته إلى الكريم المرطب اليومي. كما يمكن استخدامه كماسك ليلي عن طريق وضعه على الوجه وتركه لمدة 15-20 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر. يمكن استخدامه أيضًا لتفتيح البقع الداكنة على أجزاء أخرى من الجسم مثل اليدين أو الركبتين.