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اندلاع حريق في شاحنة نقل بميناء الحديدة غربي اليمن

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المنامة - ياسر ابراهيم - اندلع حريق هائل في إحدى شاحنات النقل بميناء الحديدة (غربي اليمن) في ظروف وملابسات غامضة.
 
وقالت مصادر عمالية في ميناء الحديدة، إن حريقا هائلا اندلع في إحدى شاحنات النقل، الجمعة، بينما كانت تنتظر وصول رافعة لتحميلها.
 
ولم تكشف المصادر سبب الحريق، غير أن بعض السائقين يقولون إن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في الشاحنة.
 
ولم تصدر مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي تديرها مليشيا الحوثي بيانا توضيحيا عن أسباب الحريق والخسائر التي لحقت بالميناء.
 
وتشن مليشيا الحوثيين حربا مستعرة على السائقين وقطاع النقل لاحتكار نقل البضائع لصالح شركات تعود لمؤسساتها العسكرية.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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