شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرار مفاجئ من السعودية بمنع المواطنين من الزواج بمقيمة اجنبية لهذا السبب .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ان الزواج من مقيمة في السعودية يعد من ابرز الموضوعات الشائكة المتضمنة كثير من الحديث والمناقشة والجدال خصوصا بعد القوانين الجديدة في المملكة في الآونة الأخيرة.

لذلك يكثر عدد الأفراد من الرجال والنساء الأجانب بالمملكة ويقيمون بها وهذا يُحتم التعامل معهم في مختلف المعاملات ومنها الزواج، وفي موقعنا سوف نكشف لكم تفاصيل أكثر .

شروط الزواج من مقيمة 1445 في السعودية

أتاح القانون السعودي الزواج بين الأفراد من السعوديين والغير ذلك من الأجانب أو من غير المواطنين السعوديين وهو الأمر الذي يمكن أن يستنكره البعض ولكنه يحدث بالفعل ولكن في إطار مجموعة من الشروط والقوانين التي لا يجب خرقها، ومن خلال ما يلي بيان بأهم تلك الشروط:

بالنسبة للعمر فلا يقل عمر الرجل عن ثلاثين عامًا ولا يتجاوز السبعين عامًا، ويوجد استثناء هنا في حالة كان هناك قرابة من الدرجة الأولى بين الطرفين ويُثبت ذلك بصك قرابة من المحكمة فيكون الحد الأدنى هنا 25 عام.

لا يقل عمر المقيمة عن ثمانية عشر عامًا.

أن يمتلك السعودي شهادة ميلاد سعودية نظامية.

في حالة كان الرجل مُطلق فهنا يجب أن يكون مر على الطلاق ستة أشهر على أقل تقدير.

لا يكون الرجل مشمول بفئات المنع من الزواج بأي أجنبية.

إن كان الرجل متزوج من سعودية بالفعل فعليه إحضار تقرير طبي حكومي موضح به عدم قدرة الزوجة على الحمل أو تأدية الواجبات المنزلية والزوجية.

الأوراق المطلوبة للزواج من مقيمة 1445

بالإضافة إلى شروط الزواج من مقيمة هناك مجموعة من الأوراق التي يجب أن تتوفر ويتم تقديمها عند طلب الزواج من مقيمة، وتنقسم الأوراق تلك الأوراق تخص السعودي وأوراق تخص المقيمة وهي كما يلي:

1- الأوراق المطلوبة من السعودي للزواج من أجنبية

هناك مجموعة من الأوراق التي يجب على الفرد السعودي تقديمها عند تقديم طلب الزواج من مقيمة، ومن أبرز تلك الأوراق ما يلي:

صورة من الهوية الوطنية.

شهادة البحث عن زوجة سعودية وتدل على أنه لم يجد.

بالنسبة للمتزوج بالفعل أو الأرمل أو المطلق يقدم سجل الأسرة.

سجل الحاسب الآلي يُستخرج من الأحوال المدنية.

معلومات تخص مكان العمل والمسمى الوظيفي والراتب

صورة من آخر مؤهل دراسي تم الحصول عليه.

برنت تأمينات.

2- الأوراق المطلوبة من المقيمة للزواج من سعودي

في ضوء ما سبق ذكره في موضوعنا شروط الزواج من مقيمة في السعودية كنا تعرفنا على أهم الأوراق التي يرفقها مقدم الطلب السعودي، ومن خلال ما يلي ننتقل للحديث عن الأوراق التي تقدمها المقيمة وهي كما يلي:

صورة من الهوية الوطنية أو شهادة الميلاد.

أيضًا صورة من جواز السفر للمقيمة أو لولي الأمر.

بالإضافة إلى صورة من إقامة المقيمة.

موافقة بالزواج مكتوبة مُقدمة من ولي أمر المقيمة.

كيفية تقديم طلب زواج سعودي من اجنبية مقيمة

في ضوء الحديث عن موضوع شروط الزواج من مقيمة في السعودية حان الآن التعرف على الخطوات التي يجب أن تُتبع لتقديم طلب زواج سعودي من مقيمة أجنبية، ويتم ذلك من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

التوجه إلى الموقع الخاص بمنصة أبشر. اختيار أبشر أفراد. تسجيل الدخول. التوجه إلى الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمات الزواج ونوع الطلب. ملء البيانات المطلوبة. إرسال الطلب. الانتظار حتى يتم مراجعة الطلب ثم يتم الرد برسالة نصية.

مدة الموافقة على زواج السعودي من أجنبية

من الأسئلة المهمة التي يطرحها البعض هي عن المدة اللازمة لإصدار القرار الخاص بالموافقة على زواج السعودي من أجنبية، والأمر يستغرق حوالي 45 يوم وفي بعض الأحيان يصل إلى 90 يوم حيث يتم مراجعة الطلب وتتم فحص الأوراق المُقدمة من الطرفين والبت في أمرها.

زواج السعودي من أجنبية مقيمة من الظواهر التي انتشرت مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية في ظل انتقال الكثيرين للمملكة، وقد عملت المملكة على تنظيم ذلك من خلال تقنين حدوث ذلك..