شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أفكار عبقرية للتخلص من الملح الزائد أثناء الطهي.. لن يخبرك بها أحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من خلال السطور التالية في هذا المقال سنسلط الضوء على حلول فعالة لتجنب زيادة الأملاح والتوابل في الطعام، مما يساعد السيدات على تحضير أطباق شهية بدون مشاكل.

1. أولا يجب أن تكوني متوازنة من البداية في استخدام كمية الملح والتوابل وتكوني دقيقة في التذوق وتعودي على مستوى التوابل المناسب.

2. ثم تجنبي إضافة الملح أثناء تحضير اللحم والبقوليات قبل النضج، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة وقت الطهي.

3. وقت تتبيل بعض الأطباق التي تحتاج إلى تتبيلة طويلة مثل المشويات، يجب إضافة الخل وعصير الليمون لجعل اللحم طريًا وتسهيل عملية النضج.

4. عليك أيضا أن تتجنبي إضافة التوابل العطرية والزيتية مثل الزعتر والزنجبيل والروزماري قبل النضج المطلوب، حيث قد لا تحتفظ بالنكهة والعطر إذا تم تعرضها لفترة طويلة على النار.

5. في حال أضفتي كمية زائدة من الملح إلى الطعام، يمكنك إزالتها بواسطة ملعقة إذا اكتشفتي المشكلة على الفور قبل التحريك.

6. وإن اكتشفتي المشكلة بعد تحريك الطعام، يمكنك وضع قطعة بطاطس مقشرة ومقطعة مع الطبخة لامتصاص الكمية الزائدة من الملح، ثم قم بإزالة البطاطس من الطعام إذا لم يكن يمكن تقديمها معه.

7. كما يمكنك إضافة ملعقة أو اثنتين من الزبادي إذا كانت المشكلة تتعلق بزيادة التوابل أو الفلفل الحار

أخيرا، ومن خلال استخدام هذه الحلول البسيطة، يمكنك الاستمتاع بأطباق شهية دون زيادة الملح والتوابل..