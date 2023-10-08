شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حيل سحرية في تنظيف الفرن تجعله يلمع كأنه جديد وبدون منظفات.. خلال دقائق فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من خلال السطور التالية في هذا المقال إليك طرق بسيطة لتنظيف فرن المطبخ بتكلفة منخفضة إذا كنتِ تعانين من زيادة جنونية في أسعار المنظفات.

ـ أولاً، يمكنكِ استخدام بيكربونات الصودا:

قومي بمزج 6 ملاعق كبيرة من بيكربونات الصودا مع 2 ملعقة ماء للحصول على خليط متماسك. ثم قومي بتوزيعه على سطح الفرن وجدرانه واتركيه حتى صباح اليوم التالي، ثم امسحي الفرن بواسطة اسفنجة تنظيف أو قطعة قماش.

ـ ثانيًا، يمكنكِ استخدام الخل:

وهنا قومي بمزج الخل مع الماء واستخدمي قطعة قماش مبللة بالخل لمسح رفوف الفرن وتنظيفها.

ـ ثالثًا، استخدمي الملح بعد تنظيف الفرن بشكل عميق:

في حال لاحظتِ بقايا طعام بعد استخدام الفرن، قومي برش كمية من الملح فوق المناطق المتسخة واستمري في عملية الطهي بشكل طبيعي. بعد إخراج الطعام، استخدمي الخل والماء لمسح الملح وإزالة بقايا الطعام..