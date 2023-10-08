شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعا لشيب الشعر..وصفة سحرية بدون حنة ولاصبغة تخلصك من الشعر الأبيض نهائيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعاني الكثير من النساء من ظهور الشيب المبكر وانتشار الشعر الأبيض في الرأس، وهي مشكلة مزعجة للكثيرين وخصوصا النساء في سن الثلاثين، وقد يرجع سبب ذلك لعدة عوامل سواء عوامل وراثية، أو نقص الميلامين وأيضا نقص الكولاجين في الجسم، لذلك يجب الاهتمام بعدة أمور وتناول فيتامينات، هذا بالإضافة لإتباع هذه الوصفة السحرية للقضاء نهائيا على الشعر الأبيض اليكم التفاصيل.

وصفة سحرية للتخلص من شيب الشعر

نقدم لكم اليوم وصفة طبيعية فعالة، عندما تستخدمها تعمل على تقليل ظهور الشعر الأبيض، والشيب المبكر وتجعلك تستعيدي لون شعرك وتعودي شباب من جديد.

وصفة القرنفل

يستخدم القرنفل للتخلص من الشيب والشعر الأبيض، وهي واحدة من الوصفات الطبيعية التي تستخدم بعناية والقضاء على الشيب المبكر، تعتمد هذه الوصفة على استخدام القرنفل، وهو نبات يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، والتي من شأنها تساعد في تحفيز نمو الشعر وتقليل ظهور الشيب، فيما يلي مكونات هذه الوصفة وكيفية تحضيرها:المكونات:

ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

بضع قطرات من زيت اللوز الحلو (اختياري).

بضع قطرات من زيت الورد الطبيعي (اختياري).

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، قومي بمزج كلا من مسحوق القرنفل مع زيت جوز الهند وزيت الزيتون، إذا كنتِ ترغبين في إضافة زيت اللوز الحلو أو زيت الورد، فيمكنك القيام بذلك الآن.

استخدمي هذا الخليط لتدليك فروة رأسك بلطف، يمكنك استخدام أطراف أصابعك للتدليك بحركات دائرية على فروة الرأس.

اتركي الخليط على شعرك وفروة رأسك لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة واحدة.

بعد ذلك، اغسلي شعرك جيدًا باستخدام شامبو مناسب لنوع شعرك.

كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج.

قد تحتاجين إلى بعض الصبر قبل رؤية نتائج واضحة، ولكن استمرار استخدام هذه الوصفة بانتظام قد يساعد في تقليل ظهور الشيب وتحفيز نمو شعر أكثر صحة.

القرنفل للقضاء على الشيب المبكر

يعتبر القرنفل من النباتات التي تحتوي على مضادات أكسدة قوية ، والتي تساعد في تحفيز نمو الشعر وتساعد أيضا في تقليل ظهور الشيب، فقط كل ماعليكي هو الاستملارار في استخدام هذه الوصفة بانتظام للحصول على أفضل النتائج في العناية بشعرك.المكونات:

معلقة من مسحوق القرنفل.

معلقة من مسحوق الحنة.

معلقة من مسحوق القهوة.

ماء ورد.

معلقة من زيت الزيتون.

معلقة من زيت الجوجوبا.

معلقة من زيت جنين القمح.

معلقة من خل التفاح.

طريقة التحضير:

في وعاء، قومي بإضافة كلا من مسحوق القرنفل، ومسحوق الحنة، ومسحوق القهوة معًا، ومزجهم معا جيدًا حتى يتجانسوا.

قومي بإضافة ماء الورد تدريجيا إلى الخليط وقومي بالتقليب المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي.

بعد ذلك، قومي بإضافة خل التفاح إلى الخليط واستمري في الخفق حتى يختلط بشكل جيد.

أضيفي الزيوت الطبيعية وهي (زيت الزيتون، زيت الجوجوبا، زيت جنين القمح) إلى الخليط واستمري في الخلط حتى يتجانس الخليط جيدا.

قسّمي شعرك إلى أقسام ثم قومي بوضع الخليط على فروة رأسك وشعرك بشكل متساوي، يمكن استخدام فرشاة خاصة لضمان توزيعه بشكل أفضل.لضمان توزيعه بشكل أفضل.

بعد وضع الخليط على شعرك، قومي بلف شعرك وارتداء بونيه للحفاظ على الرطوبة وترك الخليط يتجانس في الشعر.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك، قومي بغسل شعرك بشكل جيد باستخدام شامبو مناسب لنوع شعرك.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج..