شكرا لقرائتكم خبر عن "الله يعطيني خيرها ويكفيني شرها"..شاهد شاب سعودي يشتري ساعة يدبأكثر من 7 ملايين ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الله يعطيني خيرها ويكفيني شرها"..شاهد شاب سعودي يشتري ساعة يدبأكثر من 7 ملايين ريال 2023/10/08 الساعة 10:53 صباحاً (جهينةيمن) وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شاب يشتري ساعة يد بمبلغ كبير للغاية. وأظهر الفيديو الشاب وهو يأخذ ساعة يد بعدما عرف أن سعرها 7 ملايين و475 ألف ريال. وارتدى الشاب الساعة في يده، وقال: "تشوفون إنها تستاهل السعر؟، بسم الله، الله يعطيني خيرها ويكفيني شرها". https://t.co/hH5AYOhWvO اقراء ايضاً :

كانت هذه تفاصيل خبر "الله يعطيني خيرها ويكفيني شرها"..شاهد شاب سعودي يشتري ساعة يدبأكثر من 7 ملايين ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.