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عدن - ياسمين التهامي - بعيداً عن الحمية والتمرين..أخصائية تغذية تكشف عن خطة سحرية لفقدان الوزن بسرعة مذهلة
تقدم أخصائية تغذية نصائحاً “لإعادة برمجة العقل من أجل خسارة الوزن.
وتقول، إنه “من المهم التحكم بالتوتر وبالتالي هرمون الكورتيزول بشكل فعال حتى لا تلجأ إلى الوجبات سهلة التحضير لتشعر بتحسن”
وتؤكد أن: “المفتاح الرئيسي لفقدان الوزن هو تعديل السلوك، وهو نوع من إعادة البرمجة للجسد والدماغ”.
وأضافت: “لإنقاص الوزن بشكل فعال والحفاظ عليه، من الأهمية بمكان التركيز على السلوكيات التي تعيق طريق خسارة الوزن، وتعلم تعديل هذه السلوكيات من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة”.
وأوضحت أننا “نحتاج إلى تغذية الميكروبيوم (النبيت الجرثومي المعوي) الخاص بنا، حيث تظهر الأبحاث أن وجود ميكروبيوم صحي لا يدعم فقدان الوزن فحسب، بل يمكنه أيضاً تعزيز نظام المناعة والمزاج عموماً”.
وأن “إعادة برمجة عقلك لفقدان الوزن هي “استخدام التعاطف مع الذات لتنظيم المشاعر حتى لا تبقى حبيسة في داخلنا”
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