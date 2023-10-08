المهرة.. شرطة شحن تعلن ضبط أحد أخطر مروجي المخدرات والشبو

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة شحن بمحافظة المهرة (شرقي اليمن)، ضبط أحد أخطر مروجي المخدرات والشبو بالمحافظة.



وقال مركز المهرة الإعلامي، إن الأجهزة الأمنية في مديرية شحن، تمكنت من ضبط ((م.ع.ق.ث) وبحوزته كمية من حبوب الكبتاجون المخدر، وكمية من مادة الشبو، وذلك بعد عملية رصد وتتبُع وتحريات من قبل رجال البحث الجنائي في شرطة المديرية.



ونقل المركز عن مدير البحث الجنائي بمديرية شحن، رشيد الصلاحي، القول بأن المتهم المضبوط، يُعد من ضمن أخطر شبكة ترويج المخدرات والشبو في مديرية شحن، ومديرية الغيضة.



وأضاف الصلاحي أن الفترة الأخيرة في المديرية انتشرت تلك الظواهر الخطيرة مما يشكل تهديدا كبيرا على حياة المجتمع.



ودعا الصلاحي أبناء المديرية لمساندة رجال الأمن للتصدي والحد من تفشي هذه الظاهرة؛ مشدداً على وجود دور فعال وإيجابي لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخطباء المساجد والمرشدين في توعية المجتمع من خطورة هذه الظواهر.

