تعز.. مقتل وإصابة أربعة أشخاص من أسرة واحدة بقصف حوثي استهدف منزلا شرقي المدينة

قُتل وأصيب أربعة مدنيين من أسرة واحدة، اليوم الأحد، بقصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على الأحياء السكنية بمدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي استهدفت منزلا في حي الدعوة شرقي مدينة تعز، بقصف مدفعي، ما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة والديها وشقيقتها.



وأضافت المصادر أن القصف الذي تزامن مع استعداد الأطفال للذهاب إلى المدرسة، تسبب بمقتل الطفلة "فاطمة منير علي محمد"، وإصابة والديها وشقيقتها بجروح متفاوتة.



وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل الضحايا إلى مستشفى الثورة العام.



بالتزامن من ذلك تحدثت مصادر محلية، عن قصف حوثي مماثل استهدف الأحياء السكنية في محيط جبل جرة ووادي القاضي، شمالي مدينة تعز، ما أسفر عن خسائر مادية في ممتلكات المواطنين وحالة من الخوف والهلع في صفوف الأطفال والنساء.



وبين الفينة والأخرى تشن مليشيا الحوثي الإرهابية، هجمات على الأحياء السكينة في المدينة التي تحاصرها منذ تسع سنوات، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وسط صمت مُريب من المجتمع الدولي.

